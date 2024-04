Brand in Oberhausen Polizei sucht nach vermisstem Bewohner

Wie die Beamten am Freitag (12. April 2024) mitteilten, wurde das Haus bei dem Brand in der Nacht zum Donnerstag (11. April) schwer beschädigt. Das Feuer sei aus ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen und habe sich dabei schnell bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Einsatzkräfte konnten die anderen Bewohner des Hauses unverletzt in Sicherheit bringen.