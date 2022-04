Brand in Oberhausen : Mann stirbt nach Sturz aus brennendem Wohnhaus

Oberhausen Die Feuerwehr Oberhausen hat am Freitagabend 13 Menschen und mehrere Tiere aus einem mehrstöckigen Haus retten können. Ein Mann stürzte dabei jedoch aus dem zweiten Stock.

Bei einem Wohnungsbrand in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann aus dem brennenden Haus gestürzt und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mitteilte, ereignete sich der Brand am Freitagabend in dem mehrstöckigen Haus. Insgesamt 13 Menschen sowie mehrere Tiere konnten über Leitern gerettet werden, ein Mann stürzte jedoch bei der Rettungsaktion aus dem zweiten Stock.