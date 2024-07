Nach Brand in Bar in Herford Brandstiftung – Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Die Bar in der Steinstraße in der Herforder Innenstadt war am Sonntag, 7. Juli, vollständig ausgebrannt. Zeugen hatten von mindestens einer Explosion berichtet, bevor das Gebäude in Flammen aufging. Vor Ort war nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft Benzingeruch wahrgenommen worden. Das Gebäude, in dem sich auch eine Wohnung befand, brannte nach Angaben der Feuerwehr vollständig. Verletzt wurde niemand, an dem Haus entstand aber erheblicher Schaden. Brandort-Untersuchungen von Experten auch mithilfe eines Spürhundes hatten schließlich den Verdacht der Brandstiftung erhärtet. Spuren wurden gesichert, ein Tresor sichergestellt - Details dazu aber zunächst nicht genannt. Nun fahndet die Mordkommission der Polizei Bielefeld nach einem Tatverdächtigen.