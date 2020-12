Schaden in Millionenhöhe : Feuer zerstört Möbelhalle in Herford

Feuer zerstört Möbelhalle in Herford

Schaden in Millionenhöhe

Herford Bei einem Großbrand einer Möbelhalle im Herforder Stadtteil Falkendiek geht die Polizei von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Zwei Drittel des Gebäudes sowie die Waren seien durch das Feuer zerstört worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Halle müsse nun abgerissen werden.

Das Feuer sei am Freitagabend ausgebrochen und nach rund acht Stunden unter Kontrolle gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Bis zu 180 Feuerwehrleute aus dem Umkreis seien in der Nacht im Einsatz gewesen. Auch am Samstagmittag seien Einsatzkräfte vor Ort.