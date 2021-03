Feuerwehr im Großeinsatz : Hochhausbrand in Gladbeck - 22 Personen von Dach gerettet

Hochhausbrand in Gladbeck - 22 Personen von Dach gerettet

Die Einsatzkräfte stehen vor dem Hochhaus in Gladbeck. Foto: dpa/Daniel Knopp

Gladbeck Im Keller eines Hochhauses in Gladbeck im Kreis Recklinghausen ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 22 Menschen retteten sich aufs Dach und wurden von der Feuerwehr heruntergeholt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brachten die Einsatzkräfte die Bewohner am Samstagnachmittag mittels Drehleiter und über das Treppenhaus in Sicherheit, fünf von ihnen kamen in Krankenhäuser. Das Feuer im Keller konnte gelöscht werden.