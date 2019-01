Feuer in Essen: Mehrere Verletzte bei Brand - auch Kinder unter Opfern

Feuer in Essen

Einsatzkräfte der Feuerwehr arbeiten vor einer Häuserreihe in Essen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Bei einem Brand in einem Essener Altbau hat es in der Nacht Verletzte gegeben. Bewohner mussten über Drehleitern gerettet werden. Auch Kinder sind unter den Opfern.

Bei einem Brand in einem Essener Mehrfamilienhaus sind in der Nacht auf Dienstag acht Menschen verletzt worden. Mehrere Bewohner mussten aus dem Gebäude im Stadtteil Altenessen gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach war aus bisher ungeklärter Ursache im Keller eines Altbaus am späten Abend ein Feuer ausgebrochen.