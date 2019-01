Brand in Dortmund: Zwei Bewohner sterben bei Feuer in Wohnhaus

Dortmund In einem Dortmunder Reihenhaus hat es am Mittwoch gebrannt. Bei dem Feuer kamen zwei Menschen ums Leben. Die Ursache ist bislang völlig offen.

Bei einem Feuer in einem Dortmunder Wohnhaus sind am Mittwoch zwei Bewohner ums Leben gekommen. Es handele sich um einen Mann und eine Frau „im fortgeschrittenen Alter“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Genauere Angaben zu den Opfern könne man noch nicht machen. Weitere Personen hätten sich nicht in dem brennenden Reihenhaus aufgehalten. Man habe das Feuer unter Kontrolle, hieß es am Mittag.