Großbrand in Dorsten : Feuer zerstört 32 Garagen mit Oldtimern und Wohnmobilen

Feuerwehrleute in Dorsten bekämpfen den Brand in einem Garagenkomplex, aus dem die Flammen herauslodern. Foto: dpa/Guido Bludau

Dorsten Bei einem Brand von 32 Garagen in Dorsten im Landkreis Recklinghausen ist es vermutlich zu einem Schaden in Millionenhöhe gekommen. Das Feuer hatte zunächst nur in einer Garage angefangen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte, sei am Dienstagabend zunächst ein Brand in einer Garage gemeldet worden. „Die ist dann aber in kürzester Zeit von vorne bis hinten durchgebrannt.“ Der Schaden sei enorm. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt habe der Gebäudekomplex etwa sechs Stunden gebrannt. Auch anschließend seien noch Einsatzkräfte für Nachlöscharbeiten und eine Brandwache vor Ort geblieben. In der Spitze war die Feuerwehr mit rund 125 Einsatzkräften und sieben Löschfahrzeugen vor Ort, wie der Sprecher mitteilte. Auch das Technische Hilfswerk habe die Feuerwehr unterstützt und die Hallentore der Garagen herausgerissen. „Für uns war es eine große Materialschlacht“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Demnach waren in den Garagen die unterschiedlichsten Dinge gelagert, unter anderem Wohnwagen und Oldtimer. Wegen der starken Rauch- und Geruchsbelästigung habe man die Menschen in der Umgebung aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Brandursache war zunächst unbekannt, die Polizei ermittelt.

(top/dpa)