Hausbrand in Detmold Frau nach Brand gestorben - Sohn unter Mordverdacht

Ein 55-jähriger Mann steht unter Verdacht, ein Feuer in einem Haus in Detmold gelegt und damit seine Mutter umgebracht zu haben. Die 77-Jährige habe bei dem Brand am Freitagabend schwere Brandverletzungen erlitten und sei am Samstag in einer Klinik gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.