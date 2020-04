Feuerwehren im Einsatz : Brand in Naturschutzgebiet an NRW-Grenze wieder aufgeflammt

Foto: Uwe Heldens 10 Bilder Waldbrand in Naturschutzgebiet De Meinweg.

Niederkrüchten/Herkenbosch Immer mehr Einsatzkräfte der Feuerwehren aus NRW werden zum Waldbrand im Naturschutzgebiet an der niederländischen Grenze gerufen. Heide und Wald stehen dort in Flammen.

In dem niederländischen Naturschutzgebiet unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen war am Montagabend der Großbrand ausgebrochen. Am Dienstagmorgen brannte es nach Angaben der Feuerwehr immer noch in dem Gebiet De Meinweg. Dabei hatten die Rettungskräfte am Montagabend zunächst gemeldet, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Wegen des Brandrauchs bat die niederländische Polizei die Bevölkerung am Montagabend, Fenster geschlossen zu lassen. Auch Straßensperren blieben über Nacht bestehen.

Zu den Löscharbeiten wurden unter anderem in der Nacht zu Dienstag auch Einsatzkräfte aus den Kreisen Heinsberg, Kleve, Viersen sowie aus Moers, Neuss, Oberhausen und Duisburg gerufen.

Zunächst war Montagmittag ein kleiner Brand in dem Gebiet in den Niederlanden gemeldet worden. Von einem starken Wind angefacht, entwickelte sich das Feuer zu einem Großbrand. Insgesamt war am Abend eine Fläche von rund 35 Hektar Wald und Heide erfasst.

Bereits am Montag waren zahlreiche Feuerwehren aus der Region zur Unterstützung angerückt. „Das Ganze ist eine Fleißarbeit und Materialschlacht, weil sehr viele Schläuche gelegt werden müssen. Letztlich zeigt sich an diesem Einsatz: Auch in Zeiten von Corona leben wir Europa“, sagt Dirk Hartmann von der Feuerwehr-Leitstelle im Kreis Heinsberg.

Das Naturschutzgebiet liegt auf niederländischer Seite nahe der Gemeinde Herkenbosch. Auf deutscher Seite grenzt es an mehrere Waldgebiete in der Nähe von Niederkrüchten an. Der Nationalpark hat eine Fläche von etwa 16 Quadratkilometern. Die Landschaft ist geprägt von Kiefernwäldern, Heideflächen und Mooren.

Die Brandursache und weitere Details waren zunächst unklar. Die Rathäuser der Provinz Limburg hatten in den vergangenen Tagen jedoch wegen der großen Trockenheit vor erheblicher Waldbrandgefahr gewarnt.

Auch in Gummerbach gab es einen großen Waldbrand: Am Montag standen rund 35 Hektar Wald in Flammen, eine riesige Rauchwolke hing zeitweise über der Stadt. Im Kampf gegen die Flammen setzten die Einsatzkräfte unter anderem zwei Polizeihubschrauber mit Löschwassergefäßen und Flugfeld-Löschfahrzeuge ein.

(top/mba/RP/dpa)