Feuerwehr im Großeinsatz : Sieben Verletzte bei Hotel-Brand in Bonn

Bonn Bei einem Dachstuhlbrand in Bonn sind in der Nacht zum Freitag sieben Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Dachgeschoss des Hotels wurde komplett zerstört.

Ein Dachstuhlbrand in einem Hotel in der Bonner Altstadt sorgte am frühen Morgen für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Sechs gerettete Personen brachte der Rettungsdienst in Bonner Krankenhäuser. Fünf davon rettete die Feuerwehr zuvor über Leitern vom brennenden Dach. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht.