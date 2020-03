Feuer auf Güterzug : Zwölf Autos bei Brand in Bochum zerstört

Bochum In Bochum sind Neuwagen auf einem abgestellten Güterzug in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten waren kompliziert und dauerten Stunden.

Brennende Autos auf einem Güterzug haben die Bochumer Feuerwehr am Samstag stundenlang in Atem gehalten. Dort waren auf der Strecke zwischen dem Stadtteil Langendreer und Dortmund zwölf Autos auf einem doppelstöckigen Waggon in Flammen aufgegangen. Zur Brandursache machte die Bundespolizei am Sonntag zunächst keine Angaben.