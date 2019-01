Feuerwehr-Einsatz in Bielefeld: Busdepot in Bielefeld brennt komplett aus

Busdepot in Bielefeld brennt komplett aus

Feuerwehr-Einsatz in Bielefeld

Ein Feuerwehrmann löscht einen brennenden Bus in Bielefeld (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Mathiesen

Bielefeld Bei einem großen Brand in Bielefeld ist ein Busdepot vollständig ausgebrannt. Mehrere Autos und Busse verbrannten. Verletzte gab es nicht.

Mitarbeiter der Leitstelle hätten am späten Abend auf einem nahegelegenen Betriebshof des Ostwestfalen-Lippe-Busses einen Brand bemerkt, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Mittwoch. Verletzte habe es nicht gegeben. In der Halle verbrannten mehrere Busse und Autos.