Rauch bis Mülheim sichtbar Brand in Autowerkstatt in Oberhausen

Ein Brand in einer Autowerkstatt in Oberhausen hat starke Rauchentwicklung ausgelöst, die noch weit über die Stadtgrenze hinaus zu sehen war. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Werkstatt am Freitagabend bereits vollständig, als die Einsatzkräfte dort eintrafen. Es gab keine Verletzten. Die Schadenhöhe war zunächst nicht bekannt.