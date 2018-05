Brand in Aachen-Forst: acht Verletzte, Ursache unklar

Acht Verletzte durch Brand in Aachen

Im Aachener Stadtteil Forst hat ein Wohnhaus gebrannt. 16 Menschen mussten gerettet werden, acht wurden verletzt. Die Ursache ist unklar.

Bei einem Wohnhausbrand in Aachen sind acht Menschen verletzt worden. Eine Erdgeschosswohnung in einem vierstöckigen Haus hatte in der Nacht auf Samstag angefangen zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte. Insgesamt 16 Hausbewohner wurden durch die Einsatzkräfte zum Teil über eine Drehleiter gerettet.