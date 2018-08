Brand in Aachen: Feuer unter Kontrolle

Aachen Wegen eines Großbrands im Aachener Osten hat die Feuerwehr am Montag die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Löscharbeiten sollen noch Tage andauern.

Die Feuerwehr hatte Großalarm für alle Feuerwehren in der Stadt ausgelöst, teilte die Stadt Aachen am Morgen mit. Eine große Halle eines Elektroentsorgers stand in Flammen. Die aufsteigende schwarze Qualmwolke war noch außerhalb der Stadt zu sehen.

Nach ersten Informationen war wohl Kabelschrott in der Lagerhalle in Brand geraten. Das Übergangswohnheim der Stadt Aachen in der Weißwasserstraße wurde komplett evakuiert, 136 Personen wurden hier in Sicherheit gebracht. Für sie wird nun eine Ersatzunterkunft gesucht.