Verlagsgebäude in Bielefeld Brand beim „Westfalen-Blatt“ – Ursache gefunden

Die Feuerwehr war am frühen Sonntagmorgen mit mehr als 200 Einsatzkräften im Einsatz, wie Branddirektor Gordon Majewski dem epd sagte. Am Sonntagabend um 22 Uhr sei die Einsatzstelle einem kleineren Feuerwehraufgebot, einer sogenannten Brandwache, übergeben worden, die bis zum frühen Montagmorgen vor Ort war. Am Morgen gegen acht Uhr habe es noch einmal Nachlöscharbeiten gegeben, weil noch einige kleinere Glutnester entdeckt wurden.