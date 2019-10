Feuer gelöscht : 70 Autos brannten am Flughafen Münster/Osnabrück

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Parkhaus am Flughafen Münster Osnabrück im Einsatz. Dort sind am Montagabend, 14. Oktober 2019, rund 70 Autos in Brand geraten.

Münster/Osnabrück In einem Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück fangen Dutzende Autos Feuer. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Welche Auswirkungen hat das für den Flugverkehr?

Am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) sind am Montagabend in einem Parkhaus rund 70 Autos in Brand geraten. Verletzte habe es keine gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag. Gegen 0.45 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen. Die Brandursache sei unklar. Die Feuerwehr war mit rund 260 Einsatzkräften vor Ort, wie es weiter hieß. Es gebe eine starke Rauchentwicklung.