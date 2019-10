Feuer gelöscht : 65 Autos brannten am Flughafen Münster/Osnabrück

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Parkhaus am Flughafen Münster Osnabrück im Einsatz. Dort sind am Montagabend, 14. Oktober 2019, rund 70 Autos in Brand geraten.

Münster/Osnabrück In einem Parkhaus am Flughafen Münster/Osnabrück fangen Dutzende Autos Feuer. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Welche Auswirkungen hat das für den Flugverkehr?

Am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) sind am Montagabend in einem Parkhaus rund 65 Autos in Brand geraten. Etwa 40 Fahrzeuge seien komplett ausgebrannt, 25 weitere seien von dem Feuer beschädigt worden. Auch das Parkhaus selbst wurde demnach in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem platzte Beton ab. Verletzte habe es keine gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag.