Branche im Krisenmodus Nordrhein-Westfalens Friseure nach Pandemie weiter unter Druck

Auch Nachwuchssorgen beschäftigen das Friseurhandwerk. Nach Worten von Innungsobermeisterin Weigen hat das Interesse junger Leute am Haareschneiden als Beruf stark nachgelassen. „Dieses Jahr habe ich gar keine Auszubildende bekommen“, sagt die Inhaberin von drei Salons, einer davon in Herten und zwei in Herne. Früher habe sie sich aus mehreren Bewerbungen eine Auszubildende aussuchen können. „Jetzt bin ich froh, wenn sich wenigstens eine meldet und sich vorstellt“, sagt Weigen. „Das ist wirklich dramatisch.“