Wo ist Livia? Zehnjähriges Mädchen in Brakel vermisst

Ein zehnjähriges Mädchen ist in Brakel (Kreis Höxter) in Ostwestfalen nach der Grundschule am Mittwoch nicht nach Hause gekommen. Polizei und Feuerwehr starteten eine Suchaktion, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Der Schulweg von Grundschülerin Livia führt durch die Brakeler Innenstadt.