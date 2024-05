Suchaktion Vermisste Zehnjährige aus Brakel lebend aufgefunden

Ein vermisstes zehnjähriges Mädchen aus Brakel in Ostwestfalen ist wieder zurück. Das Kind sei „lebend aufgefunden“ worden, teilte die Polizei im Kreis Höxter in der Nacht zu Donnerstag mit. Die Zehnjährige war nach der Grundschule am Mittwoch nicht nach Hause gekommen. Polizei und Feuerwehr starteten eine Suchaktion, auch ein Spürhund war eingesetzt worden. Die Grundschülerin sei seit dem Abend wieder da, die öffentliche Vermisstensuche eingestellt worden. „Weitere Angaben können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.“ Die Polizei hatte auch ein Foto des vermissten Mädchens im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht.