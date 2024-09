Prozess in Paderborn Vermisste Zehnjährige aus Brakel – Anklage gegen Tatverdächtigen erhoben

Das Mädchen war am 22. Mai vermisst gemeldet worden, nachdem es von der Schule nicht nach Hause gekommen war. Am Abend war das Kind im rund 80 Kilometer entfernten Fritzlar in Hessen in einem Krankenhaus lebend aufgefunden worden. Vorausgegangen waren länderübergreifende Ermittlungsmaßnahmen und eine intensive Fahndung nach einer männlichen Person, die im Verdacht stand, das Kind entführt zu haben.