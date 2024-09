Brände und Macheten-Attacke in Essen „Anscheinend war es ihm egal, was er mit seiner Tat anrichtet“

Das Feuer im Mehrfamilienhaus an der Essener Pielstickerstraße ist gegen 17.10 Uhr der erste von vier zusammenhängenden Tatorten am Samstag auf Essener Stadtgebiet. Laut Polizeiangaben stellt sich das folgende Geschehen so dar: Anschließend brennt es in Essen-Stoppenberg in einem Mehrfamilienhaus an der Zollvereinstraße – etwa drei Kilometer entfernt vom ersten Brandgeschehen. Wenige Minuten darauf fährt ein Lieferwagen an der Katernberger Straße in ein Lebensmittelgeschäft, der Wagen setzt zurück und fährt noch einmal hinein. Dann fährt der Lieferwagen weiter und steuert ein Gemüsegeschäft an, das sich ebenfalls an der Katernbergestraße befindet. Der Fahrer steigt aus und bedroht das Personal mit einem Messer und einer Machete. Wenig später kann der Mann unweit des letzten Tatorts in einem Hinterhof von mehreren Männern gestellt werden. Sie halten ihn mit Stangen und Schaufeln in Schach, bis die Polizei eintrifft und ihn festnimmt.