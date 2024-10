Schwere Brandstiftungen Ein Kind nach den Bränden in Essen weiter auf der Intensivstation

Nach den zwei schweren Brandstiftungen mit vielen Verletzten am Wochenende in Essen wird ein Kind weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Weitere Angaben zum Zustand der Opfer machten die Ermittler mit Verweis auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte nicht. Unmittelbar nach der Tat am Samstag hatten die Einsatzkräfte davon gesprochen, dass zwei Kleinkinder in Lebensgefahr schwebten. Die Kinder hätten Brandrauch eingeatmet, der ihre Lungen geschädigt hatte.