Comeback von Stefan Raab Der eigentliche Kampf heißt RTL gegen ProSieben

Gerüchten zufolge will der Entertainer ein neues wöchentliches Format lancieren, möglicherweise sogar am Mittwochabend, dem Sendetermin von „TV total“ auf ProSieben, moderiert von Sebastian Pufpaff. Dieser hatte die Show von Raab sozusagen geerbt, zunächst noch mit dessen Segen, später trennten sich die Wege. Die Platzierung einer neuen RTL-Show, vielleicht sogar mit Stefan Raab als Gastgeber, wäre damit eine klare Kampfansage des Entertainers an seinen früheren Haussender. Zudem soll er sich prominente Verstärkung ins Team holen. ProSieben-Chef Hannes Hiller reagierte dann in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ auch eher leicht vergrätzt auf die etwaige Konkurrenz.