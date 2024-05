In Bottrop Zehnjährige Radfahrerin von Lkw erfasst und eingeklemmt

Eine zehnjährige Radfahrerin ist von einem Lastwagen erfasst und im Radkasten des Fahrzeugs eingeklemmt worden. Nach etwa 35 Minuten gelang es der Feuerwehr am Mittwoch, das schwer verletzte Mädchen mit Spezialgerät aus ihrer Notlage zu befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer und die Mutter der Patientin erlitten einen Schock, so die Feuerwehr.