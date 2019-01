Mehrere Verletzte im Ruhrgebiet : Autofahrer wollte Ausländer töten

Foto: dpa/Marcel Kusch 6 Bilder Autofahrer fährt in Fußgängergruppen in Bottrop

Bottrop Offenbar aus Fremdenhass ist ein Autofahrer in der Silvesternacht im Ruhrgebiet mehrmals gezielt in Menschengruppen gefahren und hat mindestens fünf Personen verletzt. Der Mann hatte in der Vergangenheit seelische Probleme.

Claudia Hauser Thomas Reisener

Das Jahr 2019 hat in NRW offenbar mit einem fremdenfeindlichen Anschlag begonnen: Wenige Minuten nach dem Jahreswechsel fuhr in der Silvesternacht ein 50-Jähriger in Bottrop in eine Gruppe feiernder Menschen und verletzte mindestens vier Personen teilweise schwer. An anderer Stelle verletzte derselbe Autofahrer eine weitere Person. „Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit von einem gezielten Anschlag aus“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der Fahrer habe sich schon bei der Festnahme fremdenfeindlich geäußert. Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte unserer Redaktion: „Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten." Der Mann aus Essen sei deutscher Staatsbürger. Reul verschaffte sich persönlich ein Bild von den Tatorten. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fuhr der Täter mit einem silberfarbenen Mercedes zunächst auf der Osterfelder Straße in Bottrop mutmaßlich absichtlich auf eine Person zu. Dieser Fußgänger konnte sich noch zur Seite retten. Anschließend fuhr der Mann weiter in Richtung Innenstadt. Auf dem Berliner Platz fuhr er erneut auf eine Menschengruppe zu und verletzte diesmal mindestens vier Personen teilweise schwer. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Essen, wo Polizisten ihn stoppten und festnahmen.

Den Ermittlern zufolge auch an einer Bushaltestelle an der Schlossstraße in Essen erfolglos versucht, in eine Menschenmenge zu fahren. An einem nicht näher bezeichneten vierten Tatort habe er eine weitere Person leicht verletzt, hieß es weiter.

Die Ermittler haben nach eigenen Angaben „erste Informationen über eine psychische Erkrankung des Fahrers". NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte: „Der Mann war krank. Ob er es noch ist, ist unklar.“ Angesichts seiner mehrfachen Versuche, Menschen zu verletzen, könne man „von Glück reden, dass nicht mehr passiert ist“, so Reul. Der Innenminister, der sprach von einem „schrecklichen Vorgang“. Die Ermittlungsbehörden arbeiten zur Stunde noch daran, den genauen Tathergang mithilfe von Zeugenaussagen zu rekonstruieren.

Insgesamt ist die Zahl er rechtsradiakal motivierten Kriminalität in NRW derzeit rückläufig. Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete die Kriminalpolizei nach Angaben des NRW-Innenministeriums 995 rechtsextreme Straftaten. Im gesamten Jahr 2017 waren es mit 3.764 Fällen fast viermal mehr, 2016 gab es in NRW sogar noch 4700 rechtsextreme Straftaten. Die meisten der für das erste Halbjahr 2018 dokumentierten Fälle (674) bezogen sich auf Propagandadelikte wie das Tragen verbotener Abzeichen, Uniformen und Fahnen. Allerdings gab es im ersten Halbjahr 2018 auch 37 explizit flüchtlingsfeindliche Straftaten, sieben davon waren Gewaltdelikte. Die Hochburgen rechtsradikaler Gewalt in NRW sind Köln, Dortmund, Düsseldorf und Bochum.

Herbert Reul am Dienstagnachmittag in Bottrop. Foto: dpa/Marcel Kusch