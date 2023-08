Metalltor auf Kopf geschlagen Polizist bei Routineeinsatz in Bottrop schwer verletzt

Bei einem Routineeinsatz wegen Ruhestörung ist ein Polizist in Bottrop schwer verletzt worden. Als die Beamten nach mehreren vergeblichen Ermahnungen eine Musikanlage sicherstellen wollten, sei der Beamte von einem 32 Jahre alten Bottroper von hinten geschubst worden, der ihm dann auch noch das Metalltor einer Garage auf den Kopf geschlagen habe, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Der Polizist wurde mit einer schweren Kopfverletzung in einem Krankenhaus aufgenommen.