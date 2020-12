Zusteller in Bottrop : Polizei findet Hunderte Kisten mit ungeöffneter Briefpost

Zusteller in Bottrop

Bottrop Zwei Mitarbeiter einer Zustellfirma in Bottrop sollen in Garagen, Kellern und Autos Briefe gehortet haben. Die Post liegt dort teils schon länger, Zeugen hatten die Polizei darauf aufmerksam gemacht.

Die Polizei hat in Bottrop mehrere Hundert Kisten mit nicht ausgetragenen Briefen entdeckt. Die ungeöffnete Post sei nach einem Zeugenhinweis in zwei Garagen, Kellerräumen und Autos gehortet worden, teilten die Beamten am Montag mit. Diese seien einer 54-Jährigen und einem Mann im Alter von 30 Jahren zuzuordnen, die bei einer Briefzustellerfirma gearbeitet hätten.