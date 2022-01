46-Jährige in U-Haft : Mutter soll sechsjährige Tochter in Bottrop getötet haben

Bottrop Eine Mutter soll in Bottrop ihre sechsjährige Tochter ermordet haben. Die Frau habe anschließend versucht, sich umzubringen und dabei schwere Verletzungen erlitten, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Das tote Kind sei bereits am Freitag in der Wohnung der 46-Jährigen entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Das Kind sei durch Stichverletzungen ums Leben gekommen. Die 46-Jährige sei zunächst in einem Krankenhaus behandelt worden, während sich in der Zwischenzeit der Verdacht gegen sie erhärtet habe. Am Samstag habe dann die zuständige Haftrichterin in Essen Haftbefehl wegen Mordes gegen die Frau erlassen und sie in Untersuchungshaft geschickt.