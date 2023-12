Preise, Öffnungszeiten, Tickets Hollywood Christmas im Movie Park

Bis zum 7. Januar 2024 hat der Park an 24 Tagen geöffnet. Die Gäste dürfen sich nach Angaben der Betreiber auf vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche freuen. So verwandelt sich der „Hollywood Boulevard“ in den „Christmas Boulevard USA“ und soll mit zahlreichen Lichterketten und bunter Deko an eine typisch amerikanische, winterliche Kleinstadt erinnern.