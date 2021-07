Impf-Aktion am Sonntag : Impfzentrum Bottrop verlost Karten für den Movie Park

Impf-Aktion am Sonntag

Bottrop Bereits am vergangenen Wochenende haben sich Hunderte zunächst Unentschlossene im Impfzentrum Bottrop impfen lassen. Die Stadt wiederholt die Aktion am kommenden Sonntag und liefert einen besonderen Anreiz.

Der Tag der offenen Tür am letzten Wochenende war ein großer Erfolg. An den Tagen Samstag und Sonntag konnten 413 Unentschlossene zum ersten Mal geimpft werden. Zusätzlich kamen 533 Impflinge zu einer vorgezogenen Zweitimpfung. Diese Aktion wird am kommenden Sonntag im Impfzentrum Bottrop wiederholt.