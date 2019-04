Korruptionsverdacht : Erneute Ermittlungen gegen verurteilten Bottroper Apotheker

Das Logo einer Apotheke an einem Fenster (Symbolbild). Foto: dpa/Uli Deck

Wuppertal Gegen einen Apotheker aus Bottrop wird erneut ermittelt. Er war bereits wegen eines Medikamentenskandals zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Diesmal gehe es um den Verdacht der Korruption im Gesundheitswesen, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Insgesamt gebe es in dem Komplex sechs Verdächtige, darunter drei Ärzte. Vor drei Wochen habe es in dem Zusammenhang eine Durchsuchungsaktion gegeben. „Zeit Online“ hatte zuerst berichtet.