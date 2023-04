Polizei ermittelt Frauenleiche in Teich in Bottrop entdeckt

Bottrop · Eine Leiche ist aus einem Teich in Bottrop geborgen worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte, wurde die bislang unbekannte Person am Montagabend in einem Teich unweit des Bottroper Stadtteils Batenbrock entdeckt.

11.04.2023, 02:04 Uhr

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos. Bislang sei lediglich bekannt, dass es sich um einen weiblichen Leichnam handle, sagte eine Sprecherin der Polizei. Weitere Details zur Todesursache oder der Identität seien noch unklar. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

(peng/dpa)