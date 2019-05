Unfall in Bottrop : Fensterputzer stürzt aus sechs Metern Höhe

Bottrop In Bottrop hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fensterputzer ist in Bottrop bei einem Sturz aus sechs Metern Höhe verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann am Samstag beim Fensterputzen aus zunächst ungeklärter Ursache abgestürzt. Er wurde zunächst im Rettungswagen behandelt und dann mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Wie schwer der Mitarbeiter einer Gebäudereinigungsfirma verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Die Untersuchungen zum genauen Hergang des Unglücks laufen.

(mba/dpa)