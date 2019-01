Mehrere Verletzte in Bottrop: Autofahrer macht Jagd auf Fußgänger - Polizei geht von Anschlag aus

Bottrop Ein Mann hat in der Silvesternacht in Bottrop offenbar absichtlich mit seinem Mercedes mehrere Menschen angefahren. Die Polizei spricht von vier Verletzten. Die Tat könnte einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben.

Anschließend fuhr der aus Essen stammende Autofahrer mit seinem silberfarbenen Mercedes weiter in Richtung Innenstadt. Auf dem Berliner Platz fuhr er erneut auf eine Menschengruppe zu. Hier wurden mindestens vier Personen, unter ihnen syrische und afghanische Staatsangehörige, zum Teil schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Essen, wo Polizisten ihn stoppten und festnahmen.

Zwischenzeitlich hatte der Mann auch in Essen versucht, mit seinem Auto gezielt in eine Menschengruppe zu fahren, die an einer Bushaltestelle an der Schlossstraße wartete.