Baracken in Bornheim abgeriegelt : Erntehelfer protestieren auf Spargelhof gegen Arbeitsbedingungen

Bornheim Etwa 50 Erntehelfer des Spargelhofes Ritter in Bornheim bei Bonn haben am Montagvormittag erneut gegen schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen protestiert. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich.

Der Bonner „General-Anzeiger“ hatte berichtet, dass rund 240 Erntehelfer in beengten Verhältnissen untergebracht seien - teils zu viert oder zu fünft auf einem Zimmer. Laut Polizei hatte der Gewerkschaftszusammenschluss FAU den Protestmarsch am Montag angemeldet. Der Gewerkschaftssprecher warf dem Arbeitgeber vor, den Beschäftigten ihren Lohn ganz oder teilweise vorzuenthalten. Ihnen sei angekündigt worden, dass sie bis Dienstag die Unterkünfte verlassen müssten. Der Sprecher sagte: „Trotz Corona und Insolvenz hat man diese Menschen aus Rumänien hier hergeholt, um Spargel und Erdbeeren zu ernten. Nun prellt man sie um ihren Lohn und droht ihnen mit Obdachlosigkeit.“

Gewerkschaftsmitglieder unterstützten den Protestzug. „Deutschland, Du mieses Stück Spargel“ oder „Solidarity“, stand auf Transparenten der Demonstranten. Prekäre Wohnverhältnisse in personalintensiven Betrieben stehen seit dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld besonders im öffentlichen Fokus.

Bereits am Freitag hatten Arbeiter in Bornheim gegen die Zustände in ihren Unterkünften protestiert. Mehr als 100 Menschen verweigerten nach ersten Informationen ihre Arbeit. Es sprachen mehrere Hilfsarbeiter vor Ort von Lohnausfall und unhaltbaren Zuständen in der Unterkunft, in der 250 bis 300 Menschen untergebracht sind. Viele der Arbeiter kommen nach eigenen Angaben aus Rumänien.