Junge aus Bornheim an Leukämie erkrankt Leonhard soll leben

Es war der zweite Advent, als die Schockdiagnose das Leben der Familie von einer Sekunde auf die andere veränderte. Leonhard hatte die Tage zuvor leichtes Fieber, er wirkte sehr müde. Nur zur Sicherheit wollten seine Eltern ihn kurz einem Arzt vorstellen. In der Bonner Uniklinik wurde dem Jungen Blut abgenommen. Schon wenig später saßen die Eltern drei Ärzten gegenüber, die ihnen mitteilten, dass ihr Kind wahrscheinlich Blutkrebs habe. Leonhard kam sofort auf die Intensivstation. Sein Zustand war in den ersten Wochen kritisch. „Er hat so gekämpft“, sagt seine Mutter. „Aber auch die anderen Kinder, die so schwer erkrankt sind – es ist Wahnsinn, was diese kleinen Mäuse mitmachen, wie stark sie sind.“