Borkenkäfer in NRW: Massenvermehrung befürchtet

Schleiden Es ist gutes Borkenkäfer-Wetter. Die Förster in NRW befürchten Schäden durch eine Massenvermehrung. Nur im Nationalpark Eifel fürchten sie ihn nicht. Hier schafft er Platz für Neues.

Sönke Twietmeyer entgeht beim Streifzug durch den Nationalpark Eifel nichts: Nicht der winzige, skelettierte Unterkiefer einer Waldmaus, nicht der Nachwuchs einer Erdkröte und auch nicht der fleißige Borkenkäfer. Der hat sich durch die Rinde der Fichte gebohrt und baut dahinter eine Rammelkammer - den zentralen Teil eines Brutsystems. Der Tierkundler hat das Bohrloch entdeckt und die Baumrinde an der Stelle mit einer Art kleiner Handmachete abgekratzt. Seit Wochen hat der Borkenkäfer optimale Brutbedingungen - überall in Nordrhein-Westfalen.

Landesweit sind die Förster in Alarmbereitschaft und laufen Patrouille: Sie suchen nach den kleinsten Spuren des Schädlings: Einen Hauch Bohrmehl etwa. Die Männchen bohren sich ja durch die Rinde, um das Brutzentrum anzulegen. Harz kann ein Anzeiger dafür sein oder die Hack-Spuren des Spechts, der die Larven pickt. Wenn der Käfer in der Rinde sitzt, handeln die Förster im Wirtschaftswald: „Befallene Bäume werden gefällt, bevor die nächste Generation als Käfer ausfliegt“, erläutert Louen. Normalerweise.

Im Nationalpark Eifel ticken die Uhren anders. Den Borkenkäfer verstehen sie hier als Helfer: Noch besteht etwa die Hälfte des Schutzgebietes aus Nadelbäumen. Ziel ist aber die Entwicklung zum Buchenwald, wie hier oberhalb des Rursees - auch wenn es mittendrin noch Fichteninseln gibt. In dem Bereich, wo Twietmeyer den Borkenkäfer in der Rammelkammer freilegt, sind die Fichten dem Tode nah. Braun rieseln die Nadeln. An einigen Stämmen sitzt schon der Pilz - so was wie der Todesbote.