Kurioser Vorfall in Borken : Polizei unterhält versehentlich in Auto eingeschlossenes Kind

Borken Ein zweieinhalbjähriger Knirps hat in Nordrhein-Westfalen bange Minuten im Auto seines Vaters überstehen müssen. Die Polizei sorgte mit kreativen Einfällen für eine Ablenkung des Kleinkindes.

Der 26-Jährige schloss seinen Sohn am Dienstag in Bocholt unfreiwillig in dem Wagen ein, wie die Polizei in Borken am Mittwoch mitteilte. Der Mann löste nämlich beim Anschnallen seines Sohns auf dem Kindersitz ungewollt die Zentralverriegelung aus.