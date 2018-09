Borken: Homosexueller Lehrer bekommt keinen Vertrag an katolischem Gymnasium

Gymnasium in Borken

Borken/Düsseldorf Ein Lehrer möchte seinen Lebensgefährten heiraten. Daraufhin zieht der Orden eines katholischen Gymnasiums sein Vertragsangebot zurück. Die Lebenseinstellung stimme nicht mit den Vorstellungen der Kirche überein, heißt es.

. @mariengarden Wie bitte kann man "klar machen, dass Schüler*innen, die selbst schwul/lesbisch sind, sich keine Sorgen machen müssen", wenn sie am Ende nicht Teil dieser [wie ich bisher dachte famosen] Schulgemeinschaft sein dürfen? Mir fehlen echt die Worte. #mariengardenistbunt

Am katholischen Privatgymnasium Mariengarden hat der Umang mit einem homosexuellen Lehramtsanwärter für Aufregung gesorgt. Der Mann hatte am Gymnasium Mariengarden in Borken sein Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Im Anschluss sollte er dort als Lehrer angestellt werden. Als er später dem Schulleiter berichtete, homosexuell zu sein und seinen Partner heiraten zu wollen, sei das Vertragsangebot zurückgezogen worden. Das sagte der Sprecher des katholischen Oblaten-Ordens, Christoph Heinemann. Der Orden ist Schulträger.