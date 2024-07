Fund im Dach einer Kirche in Borgholzhausen Archäologischer Schatz im Bauschutt – Dachziegel aus dem Mittelalter

Was Bauforscher Peter Barthol in einem mit Schutt gefüllten Trichter im Dach der evangelischen Kirche in Borgholzhausen fand, machte den erfahrenen Experten sprachlos. 20 Eimer mit zerbrochenen Dachziegeln aus dem Mittelalter füllte Barthold mit seinen Mitarbeitern. Neben den Dachziegeln befanden sich auch Mörtelreste, seltene Metallstücke von Werkzeugen und Kochgeschirr in dem Trichter. Im Bild: Bauforscher vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) halten historische Dachziegel von einem Dachwerk aus dem Jahr 1340 in der Hand.