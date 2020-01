Tat in Borgholzhausen : 38-Jährige getötet - Lebensgefährte in U-Haft

38-Jährige getötet - Lebensgefährte in U-Haft

Tat in Borgholzhausen

Borgholzhausen Nach dem Fund einer toten 38-Jährigen in Borgholzhausen bei Gütersloh gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte.

Der 36-Jährige sitze wegen Totschlags in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Freitag mit. Rechtsmediziner hätten bei der Obduktion am Kopf der Leiche der 38-Jährigen ein massives Schädelhirntrauma als Folge erheblicher äußerer Gewalt festgestellt.