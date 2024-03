57-jähriger Fahrer bewusstlos Schulbus prallt im Kreis Höxter gegen Kran – fünf Verletzte

Ein Schulbus ist am Freitag (15. März 2024) in Borgentreich gegen einen Kran gefahren. Dabei wurden vier Grundschüler und der Busfahrer verletzt, wie die Kreispolizei Höxter mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Bus am frühen Nachmittag gerade vom Schulzentrum losgefahren, als der 57-jährige Fahrer wegen eines medizinischen Problems plötzlich bewusstlos wurde.