SEK-Einsatz nach Leichenfund : Mann soll Schwiegermutter getötet haben - und wird in schweren Unfall verwickelt

Borchen In Borchen ist am Sonntag eine Leiche gefunden worden. Die Polizei verdächtigt den Schwiegersohn der 76-Jährigen. Dieser war in einen tödlichen Unfall in Nürnberg verwickelt und wurde von einem SEK festgenommen.

Die Polizei hat am Sonntag in Borchen bei Paderborn die Leiche einer 76-Jährigen gefunden. Die tote Frau wurde in ihrem Wohnhaus gefunden. Nach Angaben der Polizei von Montag wies der Leichnam Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen.

Eine Angehörige der 76-Jährigen hatte am Sonntagabend die Rettungsleitstelle der Feuerwehr alarmiert. Sie mache sich Sorgen, weil sie die Frau nicht erreichen konnte. Die Rettungskräfte informierten nach dem Leichenfund im Haus die Polizei. Das Polizeipräsidium Bielefeld setzte eine zwölfköpfige Mordkommission aus Bielefelder und Paderborner Ermittlern ein.

Im Haus in Borchen stellten die Ermittler Spuren sicher, die darauf hindeuten, dass der 53-jährige Schwiegersohn der Frau „in das Tatgeschehen verwickelt sein könnte“, wie die Polizei mitteilte. Er lebte mit seiner Frau in demselben Haus. Weil der Polizei Hinweise vorlagen, dass das Ehepaar bereits am Sonntagmorgen mit dem Auto weggefahren war, wurde eine Fahndung eingeleitet. Das Auto des Paares war am Sonntag gegen 11 Uhr auf der A3 bei Nürnberg in einen schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen verwickelt. Dabei kam ein 75 Jahre alter Autofahrer ums Leben. Er war aus ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Wie aus einem Polizeibericht des Polizeipräsidiums Mittelfranknen hervorgeht, kam das Auto des Borchener Ehepaares auf dem Seitenstreifen der A3 zum Stehen. Die Frau stieg nach Polizeiangaben aus dem Auto aus, lief über die Fahrbahn, stieg über die Mittelleitplanke und wurde auf der Gegenfahrbahn von einem Fahrzeug erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann der schwerverletzten Frau wurde kurze Zeit später in einem Hotel in der Nähe des Krankenhauses angetroffen.

Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Mittelfranken nahmen den 53-Jährigen wegen des Verdachts, an der Tötung seiner Schwiegermutter beteiligt gewesen zu sein, in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr in dem Hotel fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn hat einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags beantragt. Der Tatverdächtige soll noch am Montag dem Haftrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt werden. Die Spurensicherung am Tatort konnte am Montag abgeschlossen werden. Eine Obduktion der Leiche soll Aufschluss über die Todesursache geben.

Die Hintergründe der Tat, das Motiv und der Tathergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Nürnberg unterstützt die Ermittlungen der Bielefelder Mordkommission.

(mba)