Unfall in Borchen : 76-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Borchen Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in Borchen bei Paderborn ums Leben gekommen. Ein anderer Autofahrer war in ihre Fahrspur geraten.

Eine 76-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß in Borchen bei Paderborn ums Leben gekommen. Ein 29-Jähriger sei am Mittwoch in einer leichten Kurve auf die Spur der 76-Jährigen geraten und frontal in ihr Fahrzeug geprallt, teilte die Polizei mit. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie wenig später an ihren schweren Verletzungen starb. Der 29-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Weshalb er in den Gegenverkehr geriet, war für die Polizei zunächst unklar.