„Fakultät des Erzbistums“ : Bonner Uni-Rektor äußert Unverständnis über Woelki-Hochschule

Bonn Der Rektor der Universität Bonn hat sein Unverständnis über die von Kardinal Rainer Maria Woelki initiierte Kölner Hochschule für Katholische Theologie geäußert. So werde die Priesterausbildung verlagert.

Der Rektor der Universität Bonn, Michael Hoch, hat sein Unverständnis über die von Kardinal Rainer Maria Woelki initiierte Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) geäußert. Er verstehe nicht, dass das Erzbistum seine Priesterausbildung wohl nach Köln verlagern wolle, sagte er am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Bonner Universität. Die Katholisch-Theologische Fakultät in Bonn habe sich immer als „Fakultät des Erzbistums“ verstanden.