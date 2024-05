Volker Kunkel geht in Ruhestand Bonner Richter spricht über seine spektakulärsten Fälle

Kunkel: Das Gefühl habe ich tatsächlich, ich kann aber natürlich nur für den kleinen Teil der Justiz sprechen, in den ich Einblick hatte. Und hier sind in jüngster Zeit Täter mit kurdisch-arabisch-afghanischen Wurzeln tatsächlich überproportional vertreten. Auch sind die Taten gefühlt hemmungsloser geworden. Wo vielleicht früher nach einem Schlag Schluss war, wird heute öfter noch nachgelegt. Allerdings spielt der kulturelle Hintergrund nicht immer die entscheidende Rolle. Oft ist es einfach so, dass viele Migrantenkinder in wirtschaftlich prekären Verhältnissen aufwachsen. Und die gingen schon immer mit einer erhöhten Kriminalität einher. So war es im Prinzip auch bei einem meiner letzten größeren Verfahren um die Silvesterkrawalle in Medinghoven. Die Strafen, die wir hier verhängt haben, waren übrigens nicht milde; vielmehr haben wir an der oberen Grenze dessen gekratzt, was nach Jugendstrafrecht für die festgestellten Taten überhaupt möglich war.