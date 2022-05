Wiederholungstäter ist gefasst worden : Polizei kann gesuchten Sexualstraftäter und Exhibitionisten in Bonn festnehmen

Bonn Ein 27-Jähriger soll sich in den vergangenen Monaten wiederholt vor Kindern und Jugendlichen entblößt haben. Nun konnte die Bonner Polizei ihn festnehmen.

Die Bonner Polizei hat am vergangenen Freitagnachmittag in Wachtberg-Oberbachem bei Bonn einen 27-jährigen Mann festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Er soll sich zuvor in einem Bus in schamverletzender Weise gegenüber einer 16-Jährigen gezeigt und beim Verlassen des Busses an den Po gefasst haben. Der Tatverdächtige konnte gefasst werden und es sei schnell klar geworden, dass es sich bei dem Mann um einen Wiederholungstäter handelt, der bereits öffentlich gesucht worden ist, weil er mehrfach in Bussen sein Geschlechtsteil vor Kindern entblößt haben soll.